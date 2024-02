La Samp dura un tempo e si illude con Gonzalez e Alvarez, ma il Modena rimonta: al "Ferraris" finisce 2-2

Il tandem uruguaiano Gonzalez-Alvarez illude la Sampdoria, ma con due rigori il Modena rimonta da 0-2 e impone ai blucerchiati un pareggio che non può certo accontentare squadra e tifosi: al "Ferraris" la Samp raccoglie così un punto dalla sfida con i canarini al termine di una gara che all'intervallo sembrava incanalata sui binari giusti grazie alle reti del difensore e dell'attaccante nati in Sudamerica. Nel secondo tempo due massime punizioni realizzate da Palumbo evitano agli ospiti la sconfitta e privano la squadra di Pirlo di punti preziosi nell'ottica di riavvicinare la zona playoff.

LA PARTITA

Che ci si attendesse un Modena propositivo era ben chiaro dalle parole della vigilia di mister Pirlo ed è infatti di marca gialloblù la prima vera emozione del match: al 9' Battistella ci prova dal limite, pallone fuori. La Samp risponde con Alvarez al 18', il portiere ospite Seculin fa buona guardia. Al 21' si sblocca la contesa: Facundo Gonzalez svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e fa 1-0. Il vantaggio esalta i padroni di casa e al 32' arriva anche il raddoppio, conclusione da fuori area di Alvarez e per Seculin non c'è niente da fare per la seconda volta. La prima frazione di gara si chiude con una occasione per parte: al 41' Kasami sfiora il tris con una bordata che si infrange sulla traversa e rimbalza sulla linea di porta; al 43' è invece Palumbo a scuotere il Modena con un tiro insidioso ben parato da Stankovic.

Il secondo tempo si apre con il Modena a caccia del gol in grado di riaprire la partita, i canarini spingono sull'acceleratore e dopo una pressione costante sin dai primi minuti trovano l'occasione giusta per accorciare le distanze: dopo un tocco di mano di Piccini in area blucerchiata, è con l'ausilio delle immagini del Var che Maria Sole Ferrieri Caputi concede il rigore che Palumbo non sbaglia. La Samp accusa il colpo, gli ospiti prendono ancora più coraggio e al 67' arriverebbe anche il 2-2: dopo una respinta della traversa, Battistella deposita il pallone in rete sovrastando Gonzalez ma, secondo l'arbitro, commettendo fallo a danni del difensore uruguaiano. Pari vanificato e pericolo scampato per il popolo doriano.