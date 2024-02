Samp, Pirlo attende il Modena è invoca continuità: obiettivo risalire la classifica

Trovare continuità nei risultati per allontanare le zone calde della classifica e continuare a coltivare ambizioni di playoff. La Sampdoria torna in campo oggi (ore 16.15, arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi) contro il Modena e mister Andrea Pirlo non ha dubbi: "Se sbagli qualche partita rischi di tornare in fondo - ha sottolineato alla vigilia dello scontro odierno - Abbiamo fatto un buon risultato a Padova, ma se non diamo continuità ai risultati è inutile".

Al "Ferraris" arrivano i canarini guidati da Paolo Bianco: "È una squadra che gioca, ha sempre fatto le partite e l'ha dimostrato anche sabato con il Parma - ha evidenziato il tecnico blucerchiato - Ha cambiato qualche tipo di formazione, a volte giocando a 3 ed altre a 4, ma il loro tipo di partita è sempre stato quello di fare un gioco propositivo".

Il match odierno sarà anche l'occasione per vedere i volti nuovi giunti nel mercato di riparazione: "C'era poca possibilità e quel che siamo riusciti a fare è stato questo - ha dichiarato a tal proposito Pirlo - Piccini sta bene, negli ultimi due anni ha sempre giocato, è utile. È un giocatore d’esperienza, ha giocato anche in Nazionale, fisicamente ha una bella prestanza che in B serve. Alvarez sta molto meglio, giorno per giorno migliora anche la sua condizione. Darboe verrà in panchina e poi vedremo. Il mercato degli svincolati? È aperto, magari può capitare l'occasione anche se ora a livello numerico ci siamo un po' sistemati".

Sampdoria - Modena sarà anche l'occasione per un aggiornamento sull'attualità del club blucerchiato: a fine gara è infatti prevista una conferenza stampa con l'azionista di riferimento Matteo Manfredi che interverrà per fare il punto della situazione societaria e di fine mercato.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Piccini, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Askildsen; Alvarez, Esposito; De Luca.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

MODENA (3-5-2): Seculin; Cauz, Zaro, Riccio; Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado; Gliozzi, Abiuso.