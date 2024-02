Incontro ravvicinato: l'asteroide che ha sfiorato la Terra tra l'1 e il 2 febbraio

Nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2024, un evento astronomico di rara portata ha catturato l'attenzione degli scienziati: l'asteroide 2008 OS7 si è avvicinato alla Terra più di quanto non abbia fatto alcun altro oggetto celeste di simili dimensioni negli ultimi trecento anni. Questo incontro ravvicinato, pur non costituendo un pericolo immediato per il nostro pianeta, ha offerto agli astronomi un'opportunità unica di osservazione e studio.

L'asteroide, le cui dimensioni sono paragonabili a quelle di uno stadio di calcio, con un diametro di circa 271 metri, si è avvicinato alla Terra fino a una distanza di 2.85 milioni di km. Questa distanza, sebbene possa sembrare vasta, è relativamente breve in termini astronomici, equivalendo a poco più di sette volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Scoperto nel 2008, da cui prende il nome, 2008 OS7 ha suscitato notevole interesse per diverse ragioni. Prima fra tutte, la sua classificazione come asteroide "potenzialmente pericoloso" a causa delle sue dimensioni e della sua orbita, che lo porta vicino alla Terra. Nonostante questa etichetta, gli esperti hanno confermato che non esisteva alcun rischio di collisione in questo passaggio, né ci sarà in quelli previsti nel futuro prevedibile. La NASA ha calcolato con precisione la traiettoria dell'asteroide fino al 2198, assicurando che non rappresenterà una minaccia per la Terra per almeno i prossimi secoli.

La velocità di passaggio dell'asteroide, stimata in circa 66mila km/h, e il confronto delle sue dimensioni con quelle di altri corpi celesti noti, come l'asteroide Bennu o il cratere di Vredefort, contribuiscono a contestualizzare l'importanza di eventi del genere. Sebbene 2008 OS7 sia molto più piccolo del più grande impatto meteoritico conosciuto sulla Terra, la sua osservazione diretta fornisce dati preziosi per comprendere meglio i potenziali rischi astronomici e per sviluppare strategie di mitigazione.