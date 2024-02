Torna a Loano il Campionato Nazionale Universitario di Triathlon: si terrà il 19 maggio

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Campionato Nazionale Universitario di Triathlon, giunto alla terza edizione: si terrà il 19 maggio 2024 a Loano.

Il Consiglio Federale del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), lo scorso 30 gennaio, ha deliberato infatti – in virtù del successo nell’organizzazione e della partecipazione alla manifestazione dello scorso anno che ha visto trionfare Asia Mercatelli (UniPavia) e Samuele Angelini (Pegaso) – di realizzare l’edizione 2024 del Campionato Nazionale Universitario di Triathlon.

“Sono molto soddisfatto dell’intesa con FederCUSI e il Presidente Antonio Dima che porterà nuovamente alla celebrazione del Campionato Nazionale Universitario: un'occasione prestigiosa per tutti i nostri studenti-atleti di mettersi alla prova e conquistare un titolo importante”, il commento del Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei.

“Per noi è primario investire risorse in progetti che permettano a ragazze e ragazzi di perseguire non solo una carriera sportiva ma anche accademica: un percorso che si concretizza non solo grazie al Campionato Nazionale Universitario, ma anche alle borse di studio e ai tanti accordi che stiamo stringendo con diverse Università italiane per ottenere convenzioni e agevolazioni negli studi”, conclude il Presidente Giubilei.

Quest’anno, inoltre, si terranno anche i Mondiali Universitari (FISU World University Championship) a Danzica, in Polonia, il 30 e 31 agosto rispettivamente con le prove individuali (750m/20km/5km) e la staffetta mista (250m/6km/1,5km).

Il Campionato Nazionale Universitario che si terrà a Loano domenica 19 maggio costituirà prova di qualificazione per la partecipazione al Campionato Mondiale Universitario di Danzica. Nello specifico, i primi atleti classificati, tra le donne e gli uomini, selezionati per il campionato mondiale otterranno la qualificazione diretta. Ulteriori due atleti per genere saranno selezionati dal Comitato di Selezione (CS) composto dal Direttore Sportivo, dal Coordinatore Programma Sviluppo Italia e dal Direttore Tecnico Giovanile.

Per i Mondiali Universitari e il Campionato Nazionale Universitario (CNU), la FederCUSI per il 2024 disciplina così:

Mondiali Universitari: studente italiano iscritto a qualsiasi Università, anche straniera. Fascia di età: dai 18 ai 25 anni (nato tra il 1^ gennaio 1999 e il 31 dicembre 2006).

Campionato Nazionale Universitario: studente (anche straniero) iscritto a Università italiana. Fascia di età: dai 18 ai 28 anni (nato tra il 1^ gennaio 1996 e il 31 dicembre 2006).

Nel caso di atleti italiani iscritti ad Università fuori dall'Italia è possibile partecipare ai Mondiali Universitari, ma non al Campionato Nazionale Universitario.