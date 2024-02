Amministrative 2024, dal Pd Albenga il sostegno a Riccardo Tomatis: “Un bellissimo cammino insieme ci attende”

“Avanti tutta sindaco Tomatis. Un bellissimo cammino, ancora insieme, ci attende”. Il circolo del Partito Democratico di Albenga conferma l’appoggio alla candidatura a sindaco di Riccardo Tomatis, primo cittadino uscente della Città delle Torri (leggi QUI).

“L'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Riccardo Tomatis rappresenta per il nostro partito l'occasione per ribadire tutto il nostro sostegno a lui e a tutto il progetto civico che in questi ultimi 10 anni ha letteralmente cambiato, decisamente in meglio, il volto della nostra città – proseguono i dem ingauni -. Dalla riqualificazione urbana alla creazione delle condizioni per l'’esplosione’ del turismo, dalla valorizzazione del nostro patrimonio culturale agli investimenti sulle scuole. L'elenco sarebbe lunghissimo e vi sarà tempo e modo per scendere nei dettagli”.

“Quello che è fondamentale sottolineare è come la politica della collaborazione, dell'onestà, del confronto e della trasparenza sia davvero la strada giusta per crescere e fare il bene della città e della comunità. Per questo - concludono - il Partito Democratico c'è stato, c'è e continuerà ad esserci.