Da Nuova Grande Loano dito puntato sulla viabilità: “Pochi controlli, vige l’anarchia”

“Tante bandiere, tante inaugurazioni (di privati cittadini) ma poco controllo sul territorio: la percezione generale è che sulla viabilità sia pedonale, sia ciclistica, sia automobilistica viga l’anarchia”.

Lo affermano i membri di Nuova Grande Loano su Facebook all’indomani dell’annuncio del Comune di Loano che ha ottenuto anche nel 2024 lo status di ComuneCiclabile, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) che valuta l'impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e che dal 2017 ad oggi ha coinvolto quasi 180 comuni italiani di ogni dimensione (leggi QUI).

“Si fanno volentieri multe per i parchimetri scaduti, per i parcheggi non perfetti, ma il resto viene lasciato al caso – proseguono -. Caso pratico: oggi la nostra capogruppo si è travata bloccata al passaggio a livello di via Stella. Visto che le sbarre non si alzavano ha chiamato in stazione. Risposta: Una macchina è rimasta incastrata al passaggio a livello dal porto, quindi tutto bloccato”.

“Via stella iniziava a intasarsi. Ha chiamato il comando della polizia che non sapeva nulla. Nel tempo che la pattuglia è arrivata, lei ed un volontario hanno regolato il traffico per non paralizzare la città”.

“Ecco, questo è il controllo. Se le pattuglie fossero in giro, non ci sarebbe bisogno di volontari che regolano il traffico”, concludono.