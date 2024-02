Albenga: successo per la presentazione del libro dedicato agli ortaggi di Albenga.

L'evento, con la presenza del sindaco della città, Riccardo Tomatis, è stata una grande occasione per diffondere la conoscenza sulle tipicità agroalimentari della piana, le vere protagoniste dell’ultima opera di Paolo Lingua, giornalista e coordinatore territoriale ligure dell’Accademia Italiana della Cucina. Il volume “I Tesori di Albenga. Olio, vino e ortaggi” è impreziosito dal ricettario curato di Roberto Pirino – che, come sostenuto dal sndaco nell’introduzione, ha aggiunto “un momento poetico al volume”.

Gli autori del libro hanno illustrato con competenza e simpatia e peculiarità degli ortaggi locali, raccontando la storia e le curiosità che li circondano. L’approccio appassionato e coinvolgente ha catturato l'attenzione fin dal primo momento del pubblico, che ha dimostrato un vivo interesse nei confronti del tema trattato.

Il saggio ripercorre secoli di storia, dando risalto al Settecento in cui la Valle del Centa è stata, unica in Liguria, bonificata per combattere la malaria e per recuperare terreni agricoli fertilissimi. Un’impresa importante, vista anche la portata del fiume Centa rispetto alla maggior parte dei rivi liguri, che ha dato grande impulso alla concentrazione di diverse produzioni agricole nell’areale ingauno. E proprio la storia della bonifica è stato oggetto di un interessante intervento del professor Mario Moscardini.

L'evento rappresenta un valido esempio di come promuovere e valorizzare le eccellenze locali, diffondendo la cultura alimentare e creando una rete di appassionati pronti a difendere e sostenere il territorio e promuoverne le tradizioni.