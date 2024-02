Albisola, chiusura della balconata sulla passeggiata. Assessore Ottonello: "Consapevoli del disagio però la sicurezza è al primo posto"

È chiusa dallo scorso dicembre a causa della mareggiata del 3-5 novembre e molti albisolesi si chiedono quando il tratto verrà riaperto.

La struttura di sostegno della balconata presente sulla passeggiata a mare "E. Montale" di Albisola Superiore in località Torre era stata transennata con il sindaco Maurizio Garbarini che aveva firmato un'ordinanza di interdizione.

"Considerato che tale situazione di criticità determina la necessità di eseguire con urgenza la messa in sicurezza delle funzionalità nell’interesse esclusivo dell’ente di evitare qualsiasi forma di danno e persone o cose - veniva spiegato nell'ordinanza - Si ritiene necessario interdire al pubblico l’utilizzo della porzione della struttura di sostegno della balconata sita sulla passeggiata in località capo Torre e procedere ad individuare soluzioni tecniche necessarie possibili a ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del costone interessato dall’evento".

"I danni alla piattaforma sono stati cagionati dalla mareggiata che ha intaccato le strutture di sostegno. Si è resa necessaria e urgente l'interdizione dell'area e non è stato possibile riaprirla al pubblico in attesa di notizie circa il risarcimento danni da parte del Ministero e della Regione - spiega l'assessore Luca Ottonello - Dieci giorni fa l'ufficio tecnico del comune ha fatto sopralluogo con tecnici della regione e della protezione civile di Roma insieme alla collega assessore Sara Brizzo, ma non hanno fornito dettagli sulle tempistiche e sull'entità delle somme di risarcimento possibili a fronte della richiesta presentata dal Comune. A bilancio comunale approvato nelle prossime settimane il settore Lavori pubblici darà un incarico per fare uno studio di fattibilità di ristrutturazione e ripristino della struttura a fronte degli eventi meteo-marini sempre più frequenti e potenti".

"Siamo consapevoli ma indirettamente responsabili del disagio che questa chiusura comporta soprattutto ad una delle zone più frequentate, apprezzate e fruite del nostro lungomare e della nostra città, ma per la nostra Amministrazione la sicurezza è al primo posto e, nonostante qualche derisione che circola sui social che lascia il tempo che trova, preferiamo continuare con coerenza la nostra linea. Speriamo di poter riaprire l'area prima dell'estate" conclude Ottonello.