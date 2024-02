Operaio morto in A12, Cgil: "Maggiore sicurezza per chi vi transita e lavora"

La Cgil esprime le proprie condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici dell’operaio che ha perso la vita oggi sull’autostrada A12. Insieme alla tragedia, c’è il dramma dei feriti, alcuni dei quali subiranno gravi conseguenze.

"L’incidente di oggi è un infortunio sul lavoro perché accaduto nel tragitto casa lavoro, cosiddetto in itinere. È una condizione che interessa quotidianamente migliaia di lavoratrici e lavoratori, pendolari, che sono costretti ad utilizzare le autostrade liguri", spiegano dal sindacato.

"La rete autostradale ligure continua ad essere tra le più pericolose del Paese, non solo per chi vi transita, ma anche per chi vi deve lavorare a partire dalle operazioni sulle carreggiate. Occorre potenziare le misure di sicurezza della rete".

La Cgil chiede alla Regione Liguria di convocare urgentemente le concessionarie per affrontare la questione e di definire con urgenza l’attuazione della legge regionale sulla sicurezza nelle autostrade liguri.