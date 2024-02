La valbormidese Tiziana Tardito sbarca negli States, sarà a Los Angeles per ritirare il suo primo "Oscar artistico"

La valbormidese Tiziana Tardito ha recentemente conquistato la scena artistica internazionale, guadagnandosi prestigiosi premi in una serie di eventi selezionati negli Stati Uniti.

Dopo aver ottenuto il suo primo riconoscimento a Miami, si prepara ora per il prossimo grande evento: a febbraio sarà a Los Angeles per ritirare il suo primo "Oscar artistico". Ma le sue conquiste non si fermano qui, poiché è stata contattata anche per partecipare alla terza tappa di questo percorso, che si terrà a New York.

La Fondazione Effetto Arte, rinomata per promuovere e sostenere l'arte in tutte le sue forme, ha istituito il prestigioso "Premio Internazionale Star dell'Arte" a Los Angeles, che attesta l'impegno stilistico dell'artista nel panorama artistico contemporaneo.

Rino Lucia, curatore e responsabile delle selezioni della Fondazione, ha proposto la candidatura di Tardito, elogiando il suo stile originale, la sua capacità comunicativa attraverso l'arte e la sua rappresentanza dell'arte contemporanea italiana.

Il premio "Star dell'Arte" è riservato ai più importanti interpreti dell'arte contemporanea nelle sezioni pittura, scultura e fotografia. I vincitori avranno l'opportunità di esporre le proprie opere alla "Art Show" di Los Angeles per 5 giorni, dal 14 al 18 febbraio, di fronte a migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il riconoscimento consiste in un pregiato trofeo, un attestato in pergamena e la pubblicazione nel "Nuovo Catalogo Effetto Arte", mirando a promuovere e sostenere l'Arte Contemporanea Italiana su scala internazionale.

Rino Lucia e l'editore Sandro Serradifalco si sono detti entusiasti di conferire questo prestigioso riconoscimento a Tiziana Tardito, sicuri che il suo talento artistico e il suo impegno continueranno a contribuire al successo della manifestazione.