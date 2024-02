Dopo il successo della mostra "Feelings and Emotions" ad Albenga, curata da Lorenzo Sibilla, l'artista etiope Tesfaye Urgessa ha segnato un altro importante traguardo nella sua crescente carriera artistica. La notizia che Urgessa parteciperà alla 60esima Biennale di Venezia ha destato entusiasmo e confermato il talento in costante ascesa di questo eclettico creativo.

La mostra "Feelings and Emotions" ad Albenga, oltre ad aver registrato un grande successo di pubblico e critica, ha anche agito come trampolino di lancio per altri artisti emergenti. Un esempio lampante è Anastasia Dzhupina, la giovane protagonista della mostra, che ha avuto l'opportunità di esporre le proprie opere a Ras Al Khaima negli Emirati Arabi Uniti, e incontrato assieme al curatore Sibilla, l'Emiro e Re degli Emirati Arabi, a dimostrazione del potenziale catalizzatore di eventi artistici di livello.

La rapida e sorprendente ascesa di Tesfaye Urgessa nel panorama artistico internazionale è stata evidente fin dai suoi primi passi. Nel 2018 ha avuto l'onore di esporre nella prestigiosa Galleria degli Uffizi di Firenze, ripetendo l'esperienza nel 2021 presso lo spazio espositivo di Palazzo Pitti. La sua partecipazione alla 60esima Biennale di Venezia, che si terrà dal 20 aprile al 24 novembre, segna un altro tassello importante nella sua già brillante carriera.

Il curatore d'arte Sibilla, artefice dietro il successo della mostra ad Albenga, si dichiara fiero del proprio lavoro e del contributo che questo ha portato al panorama artistico locale e internazionale. La sua visione e impegno hanno dimostrato che Albenga possiede la piena capacità di sviluppare e ospitare mostre di rilevanza internazionale, mettendo in luce il talento di artisti come Urgessa e contribuendo alla promozione culturale della città.