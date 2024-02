Meta Platforms Inc. annuncia il suo primo dividendo: un evento epocale per Silicon Valley

Meta Platforms Inc. ha sorpreso Wall Street giovedì scorso con il suo primo dividendo mai distribuito, una mossa che potrebbe essere la decisione più monumentale di Silicon Valley da quando Apple Inc. ha reintegrato il suo dividendo oltre un decennio fa - e una che potrebbe accendere la concorrenza tra gli altri giganti della tecnologia. Con i piani di Meta di pagare un dividendo trimestrale di 50 centesimi per azione a partire da marzo, l'azienda si unirà ad Apple e Microsoft Corp. tra i pagatori di dividendi della Big Tech. La volontà del CEO Mark Zuckerberg di compiere questa mossa potrebbe spingere gli investitori a chiedere mosse simili da parte di Alphabet Inc. e Amazon.com Inc., due colossi tecnologici più anziani di Meta e finora restii a distribuire dividendi. I piani di dividendi di Meta potrebbero far notare ancora di più l'azione sul mercato di Wall Street, incluso dal comitato che sceglie i componenti del Dow Jones Industrial Average. Sebbene non sia più obbligatorio per i candidati al Dow emettere dividendi, pagarne uno potrebbe certamente aiutare il curriculum di Meta.

La situazione a Wall Street

Attualmente, solo Salesforce.com Inc. e Boeing Co. non pagano dividendi all'interno del Dow; quello di Boeing è stato sospeso nel 2020, insieme al suo programma di riacquisto di azioni. In definitiva, le decisioni sui nuovi ingressi nel Dow sono a discrezione del comitato dell'indice, ma il settore dei servizi di comunicazione, di cui fanno parte Meta e Amazon, è sottovalutato nel Dow rispetto all'S&P 500. Gli investitori stanno già celebrando la notizia, con le azioni di Meta in forte rialzo di quasi il 15% nelle contrattazioni post-mercato dopo il rapporto sugli utili del giovedì pomeriggio, che ha portato anche la notizia del dividendo, oltre a ulteriori prove che l'"Anno dell'Efficienza" di Meta ha dato i suoi frutti.

Durante la chiamata di Meta con gli analisti di Wall Street, l'azienda è stata interrogata sul dividendo solo una volta. Il direttore finanziario Susan Li ha dichiarato che il dividendo dà all'azienda un programma di ritorno di capitale più equilibrato e un po' più di flessibilità. I riacquisti di azioni rimarranno il componente più importante del programma di ritorno di capitale di Meta. Il dividendo "non cambia il modo in cui determiniamo l'importo totale di capitale che restituiamo", ha detto Li. "E ci aspettiamo che i riacquisti di azioni continueranno ad essere il modo principale con cui restituiremo capitale agli azionisti". Durante la chiamata, i dirigenti di Meta hanno parlato delle opportunità dell'azienda nell'intelligenza artificiale e delle aspettative di consistenti investimenti nell'infrastruttura dei data center nel 2024. Sebbene l'approccio maturo di Meta ai ritorni agli azionisti possa far sì che l'azienda guadagni più rispetto da alcuni investitori, potrebbe rendere nervosi altri per il lato negativo di ciò che significa essere un pagatore di dividendi per una potenza tecnologica: che i giorni gloriosi e di crescita veloce di una società intraprendente sono finiti.

Puntare sui dividendi

Meta è veramente diventata un'azienda adulta - e gli investitori dovranno accettare entrambi i lati di questo. I dividendi sono una distribuzione di profitti o guadagni di un'azienda ai suoi azionisti. Questa distribuzione avviene periodicamente, solitamente trimestralmente o annualmente, e viene assegnata proporzionalmente al numero di azioni possedute da ciascun azionista. I dividendi sono una forma di remunerazione per gli investitori che hanno acquistato azioni di un'azienda e rappresentano una parte dei profitti generati dall'azienda stessa.

Le società possono scegliere di distribuire i dividendi ai loro azionisti per vari motivi, tra cui la restituzione del valore agli investitori, la dimostrazione della solidità finanziaria dell'azienda e l'attrazione di nuovi investitori interessati a redditi stabili. Tuttavia, non tutte le società distribuiscono dividendi; alcune preferiscono reinvestire i loro profitti per finanziare la crescita aziendale o per altri scopi, come l'acquisizione di nuove attività o lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie. I dividendi possono essere una fonte di reddito per gli investitori, che possono utilizzarli come entrate supplementari o reinvestirli per acquistare ulteriori azioni dell'azienda. Tuttavia, è importante notare che i dividendi non sono garantiti e possono variare nel tempo in base alla performance dell'azienda e alle decisioni prese dal suo consiglio di amministrazione.