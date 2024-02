Incontro con l’autore a Casa Cultural di Albenga: Tiziana Minacapilli incontra Vittorio Fontana

Venerdì 9 febbraio alle 17.30, a Casa Cultural ad Albenga, l’incontro con l’autore Vittorio Fontana, per presentare il suo libro “Di verità solo l’ombra – Storie di sanità pubblica” (Pensiero scientifico editore). Conduce l’incontro Tiziana Minacapill, con letture di Sara Ogando Dos Santos, entrambe dell’Aps #cosavuoichetilegga.

Una raccolta di racconti, frutto dell’esperienza pluridecennale di un medico geriatra impegnato inizialmente in una RSA e poi in un pronto soccorso alla periferia di Milano.

Luoghi pieni di storie, pazienti che passano veloci, che è facile confondere come se fossero tutti la stessa persona e poi dimenticare. Per impedire questo, per “riconoscere l’essere umano tutte le volte che ce lo troviamo davanti”, l’autore fotografa quello che vede, con testi brevi, a volte brevissimi, scritti per rendere giustizia a quelle vite, ma anche per onorare l’impegno di chi in quei luoghi ci lavora ogni giorno.

I primi testi, ambientati in RSA, sono racconti di anziani, di fuga dalla vecchiaia, una specie di ribellione all’inesorabile declino della vita, imprevedibile e surreale: una finestra, una bolla di immaginazione, una rivoluzione, un viaggio nel tempo. Quindi l’ambientazione si sposta nel pronto soccorso di un ospedale, al confine con Milano, e alle storie dei pazienti si aggiungono storie di vita professionale che, a volte realisticamente, a volte in chiave immaginaria, ritraggono l’impegno dell’autore e la sua appassionata fedeltà alla dimensione pubblica della sanità.

Una sorta di misery report ironico, fantastico e commovente, scritto non dai pazienti, ma da chi “tutti i santi giorni prova a curare facendo i conti con i propri limiti e con gli ostacoli posti di fronte a una professione sempre più difficile da amare, ma anche da abbandonare”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.