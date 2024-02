Sampdoria, la società conferma le dimissioni di Lanna: "Decisione da tempo al vaglio e nella programmazione della ristrutturazione aziendale"

Una notizia improvvisa ha scosso la mattinata della Sampdoria: Marco Lanna si è dimesso dal ruolo di presidente blucerchiato. La conferma è arrivata direttamente dalla società blucerchiata con una nota ufficiale:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver appreso l’intenzione del presidente Marco Lanna di dimettersi dal suo incarico e contestualmente dal suo ruolo di consigliere di amministrazione - si legge nel comunicato diffuso dalla Sampdoria - Lanna, persona dai grandi valori e portatore primo del nostro senso di appartenenza, ha assunto la presidenza della Sampdoria in una della fasi più difficili della storia blucerchiata, riuscendo a garantire serietà ed equilibrio nonché preservando con rispetto il blasone e la tradizione di questo club".

"La sua decisione era già da tempo al vaglio e nella programmazione della ristrutturazione aziendale non mancheranno certamente le opportunità per riavvicinarsi e costruire un nuovo percorso comune nel contesto di un rapporto che non si esaurisce certo oggi - si legge ancora nella nota - A Marco va il più sentito dei ringraziamenti da parte della società e di tutti i tifosi sampdoriani".

Le voci di una freddezza sempre più crescente nei rapporti con Matteo Manfredi si susseguono da tempo e in molti avevano visto nella camminata solitaria di Lanna di sabato scorso sotto la gradinata sud, prima di Samp-Modena, una sorta di commiato. Proprio l'azionista di maggioranza però, nel post gara, aveva spiegato pubblicamente come l'ex giocatore fosse tenuto in grande considerazione: "Stiamo definendo un percorso per aggiungere valore al brand Sampdoria - aveva sottolineato Manfredi - lui è un punto di riferimento per la storia e i tifosi".

Parole che erano giunte dopo il mancato invito a Lanna alla serata all'Acquario di Genova con la squadra di Pirlo e la rosa della Samp Women per la proiezione de "La Bella Stagione", un gesto che il presidente sembrerebbe abbia faticato a mandar giù come del resto altri avvenuti nei mesi scorsi.