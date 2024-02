Edilizia Acrobatica e Italsoft uniscono le competenze: nasce "Acrobatica Smart Living"

La società genovese EdiliziAcrobatica, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, ha sottoscritto accordi vincolanti per la costituzione di una joint venture societaria e commerciale con il gruppo Italsoft, leader italiano di tecnologia abilitante per l’innovazione digitale ed energetica del settore delle costruzioni e di quello immobiliare dedicato alla sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione tramite la riqualificazione energetica, la gestione delle comunità energetiche e la trasformazione degli edifici in smart building, costituendo la società "Acrobatica Smart Living S.r.l." (la NewCo o Acrobatica Smart Living).

Con questa operazione Acrobatica compie un nuovo passo in avanti nel percorso di crescita che la contraddistingue da 30 anni al fine di incrementare i servizi di valore rivolti direttamente alle famiglie. La NewCo rappresenta la messa a fattor comune dei riconosciuti vantaggi competitivi del gruppo Acrobatica (migliaia di contatti diretti con amministratori di condominio, una rete commerciale che copre l’intera Italia, un know-how distintivo in termini del “saper fare”) con la tecnologia innovativa e la visione human tech for living di Italsoft.

Acrobatica e Italsoft uniscono così le competenze maturate nei rispettivi settori di attività per far sì che la NewCo possa operare nella riqualificazione energetica degli edifici, nella creazione delle comunità energetiche e nella trasformazione degli edifici in smart building - generando al contempo opportunità di business per le attività “core” delle parti - e, in una seconda fase, nella fornitura di servizi connessi all’amministrazione e gestione condominiale di un consistente numero di immobili in Italia attraverso piattaforme digitali.

Acrobatica è divenuta oggi (9 febbraio, ndr) titolare di una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, che le garantisce il controllo e quindi la possibilità di consolidare la NewCo all’interno del perimetro del Gruppo. Italsoft, in qualità di socio di minoranza, è divenuto titolare di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della NewCo.

La costituzione della NewCo e quindi l’avvio della Joint Venture valorizza e massimizza il trentennale lavoro svolto dal gruppo Acrobatica e capitalizza la visione trasformativa di Italsoft creando un player che possa entrare per primo in nuove aree di business con una modalità e una forza imprenditoriale unica, focalizzata sulla trasformazione della cultura nel mondo edile.

“La Joint Venture tra Acrobatica e Italsoft, giunta nel trentesimo anno di storia di Acrobatica, rappresenta un ulteriore importantissimo passo per il nostro Gruppo verso l’obiettivo di generare servizi di valore al condominio e al cliente finale - ha commentato Anna Marras, CEO del Gruppo Acrobatica - la centralità del cliente e la soddisfazione delle sue esigenze sono alla base del nostro operato, e tramite questo accordo con il partner tecnologico Italsoft potremo realizzare servizi in modo ancor più accessibile, efficiente e sostenibile, e soprattutto essere sempre più vicini ai nostri clienti nella soddisfazione dei loro bisogni”.

“Con questo nuovo progetto possiamo capitalizzare l’esperienza acquisita negli ultimi anni con Acrobatica Energy e andare avanti nella diversificazione e innovazione, continuare quindi a fare qualcosa che si è rivelato per noi fondamentale - ha commentato Tino Seminara, CEO di Acrobatica Energy e CEO di Acrobatica Smart Living - questa nuova società che nasce dall’unione con un partner tecnologico di grande rilievo nel mercato italiano darà un’importante spinta a progetti di riqualificazione energetica, comunità energetiche per i condomini, applicazioni per lo smart building, e al contempo Acrobatica Energy potrà rimanere focalizzata sullo sviluppo del business fotovoltaico”.



“Nell’ambito dello sviluppo internazionale questa partnership potrà permettere di acquisire ulteriori competenze legate a progetti innovativi che, partendo dal mercato italiano, potremo replicare anche nelle country estere - ha commentato Riccardo Banfo, Group CFO di Acrobatica e componente del board della NewCo - siamo entusiasti di unire le forze con Italsoft e altresì fiduciosi che creare valore aggiunto per i nostri clienti ci consentirà di raggiungere nuovi traguardi economici e finanziari per entrambi i gruppi”.

“Siamo lieti di comunicare la partnership tra Acrobatica e Italsoft volta alla riqualificazione energetica ed alla trasformazione dei condomini in smart building. La nuova società mette a fattor comune le relazioni tra il mercato condominiale di Acrobatica ed i servizi dell'ecosistema tecnologico finanziario e d'ingegneria di Italsoft. Ancora una volta i clienti più prestigiosi ci preferiscono per la nostra capacità di garantire rigidi presidi documentali e un rigoroso controllo dei cantieri tramite piattaforme digitali e videoispezioni che caratterizzano il nostro modo di agire”, dichiarano i fondatori di Italsoft Andrea e Giorgio Brigo.

“Human tech for living è la nuova tecnologia che abbiamo messo a punto per migliorare sia la classe energetica degli edifici che per disegnare un nuovo modo di vivere nelle nostre case trasformandole in Smart Building” hanno dichiarato Alessandro Fontana Presidente della nuova società nata tra Italsoft Group ed Acrobatica e CEO di Italsoft Group e Luca Barucco membro del Board di Acrobatica Smart Living e responsabile dello sviluppo delle nuove progettualità di Italsoft. “Pensiamo che le nostre due realtà siano altamente complementari, entrambe focalizzate nella ricerca continua di soluzioni innovative per un nuovo modo di fare edilizia che generi risparmi energetici permanenti, che rimane un dovere nei confronti del pianeta ed apportando benefici alla vita quotidiana ed al benessere delle persone.”