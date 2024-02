Spotorno, nella Sala Convegni Palace una serata per ricordare le vittime delle foibe

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo, l'amministrazione comunale di Spotorno propone "Accordi e Ricordi: testi e letture" a cura di Cristina Parodi e Mauro Barbieri, con l'accompagnamento musicale del gruppo stranoTrio (Claudio Massola al clarinetto, Carlos Villa al contrabbasso e Alessandro Delfino al pianoforte).

Il 10 febbraio è stato designato come il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe. Per ricordare questi massacri e cosa è successo in quegli anni, la legge del 30 marzo del 2004 ha istituito una giornata in loro onore. Tra l'ottobre del 1943 e il maggio del 1947, tanti italiani furono imprigionati, fucilati e gettati nelle cavità carsiche dell'Istria e della Dalmazia, poi conosciute come foibe, dal governo di Tito. Il Giorno del Ricordo nasce per non dimenticare questi orribili fatti, e per commemorare le vittime innocenti.

L'appuntamento è fissato per venerdì 9 febbraio, alle ore 21, presso la Sala Convegni Palace. Partecipazione libera e gratuita.