La solidarietà dei savonesi arriva in corsia: da Ascom e Confcommercio una donazione alla Pediatria del San Paolo

È arrivata in corsia la solidarietà dei commercianti e dei cittadini di Savona. Stamani (9 febbraio, ndr) è stata consegnata alla Pediatria dell'ospedale San Paolo una donazione da 1.500 euro, frutto di una raccolta fondi promossa da Ascom delegazione Savona, Fondazione 1884 di Confcommercio Savona e Associazione Biblions di Pavia, e che ora servirà per sostenere l’attività del reparto.

L’iniziativa è l’atto finale dell’evento “Magia del Natale”, svoltosi lo scorso dicembre nella Città della Torretta, e ha visto i rappresentanti delle due associazioni di categoria consegnare anche un “carico eccezionale” di libri ai bambini nel reparto di Pediatria grazie all’associazione pavese.

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore della Pediatria, il dottor Alberto Gaiero, del presidente di Confcommercio Enrico Schiappapietra, della referente Ascom Savona Laura Chiara Filippi, delle "Principesse in Corsia", che da diversi anni affiancano i bimbi nei loro giorni di ricovero e li supportano con la loro magia.

«Un grazie di cuore da parte nostra e dei nostri piccoli pazienti ad Ascom e Confcommercio Savona e a tutti i sostenitori di questa meritevole iniziativa - interviene Alberto Gaiero, direttore della UOC Pediatria e Neonatologia Gaslini Savona-Pietra Ligure -. In un momento storicamente difficile per la sanità sentire, la vicinanza e la generosità del territorio attraverso dimostrazioni e iniziative come queste, è di assoluto conforto per chi si adopera per la popolazione con impegno e professionalità, quali quelle dimostrate quotidianamente dall’equipe medico infermieristica che dirigo».

«Ascom Savona è felice di aver abbracciato questo progetto di beneficienza così importante per la nostra città - afferma la presidente Ascom Laura Chiara Filippi -, per questo motivo desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato attivamente alla raccolta fondi e hanno a vario titolo supportato l’iniziativa. Speriamo di poter presto dar vita ad altre attività a scopo benefico per avvicinare sempre più il mondo del commercio a quello del sociale».

«Un’iniziativa che rafforza il legame di Confcommercio e della Fondazione 1884 con le cause del sociale e la solidarietà - spiega il presidente Confcommercio Enrico Schiappapietra - Siamo sempre pronti a sostenere le eccellenze del territorio, quale è la nostra Pediatria».