Lettera al direttore : "Alla stazione di Savona i bus sostitutivi dei treni per Genova non sono sufficienti"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di un lettore inviato alla nostra redazione in merito a disagi alla stazione ferroviaria di Savona.

"Questa mattina alla stazione di Savona si è ancora comprovato, come se ce ne fosse ulteriore necessità, la completa disorganizzazione di Trenitalia nel gestire eventi necessari quali lavori straordinari per quanto programmati da tempo. Infatti oltre un centinaio di passeggeri, tra cui il sottoscritto, ha vissuto gravi disagi dovuti al fatto che l'organizzazione di Trenitalia ha previsto solo un autobus sostitutivo da 54 persone che naturalmente non ha potuto accogliere tutti i passeggeri che per vari motivi dovevano raggiungere Genova.

Io che sono un lavoratore pendolare, avevo già affrontato questo modo di organizzare i trasbordi sostitutivi nel mese di novembre. Vedo che le cose non sono per niente migliorate, anzi.

Alcuni passeggeri dovevano raggiungere l'aeroporto, altri avevano coincidenze per Milano, tutti pur protestando in modo civile, hanno dovuto prendere atto che in Italia si continua a scaricare il barile senza assumersi responsabilità e senza mai vedere messa in discussione, anche di fronte a reiterati errori e sottovalutazioni, il ruolo di chi evidentemente non è capace di programmare con cura soluzioni a problemi già noti da mesi".