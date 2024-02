Maltempo, allagamenti e smottamenti, intenso lavoro dei vigili del fuoco nel Savonese

Il mal tempo e le piogge incessanti non danno tregua e già dalla mattinata il lavoro dei vigili del fuoco è stato intenso. Sono un quindicina gli interventi che hanno fatto in Provincia, per allagamenti nell'Albenganese e in Val Bormida e piccoli smottamenti sulle strade, quattro dei quali sull'Aurelia tra Varazze e Savona.

A Finale sull'Aurelia c'è stato un allagamento al Km 596+700, tra le gallerie di Capo San Donato e Castelletto. Anas e la Polizia locale finalese si sono però prontamente messe al lavoro e hanno risolto nel giro di poco il problema.

Due gli smottamenti ad Albissola Marina dal muraglione sull'Aurelia, in direzione Savona dove i detriti della frana hanno invaso la strada; si tratta prevalentemente di massi che sono passate dalla rete di contenimento.

Sul posto polizia locale e Anas. Un'altra frana è stata a a Celle anche in questo caso con detriti sulla strada in località Roglio, dove è intervenuta anche Anas per la messa in sicurezza.