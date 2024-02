Distilo attacca l'amministrazione di Albenga: "solo tagli di nastri di interventi di privati"

"Negli scorsi anni hanno solo tagliato nastri per inaugurare interventi fatti da privati cercando di prendersi la paternità , ma per il resto non pervenuti" . Lo afferma il presidente del Consiglio comunale di Albenga e consigliere di minoranza, Diego Distilo.

"Ora stanno pubblicando sui social video e foto di ogni natura facendo vedere che svuotano perfino i cestini della spazzatura negli uffici comunali : ma che bravi oppure , come l’ultimo video pubblicato sui social dove sono riusciti a riprendere il lavaggio del pavimento al cimitero".

"Ma vi rendete conto – prosegue Distilo rivolgendosi all'amministrazione - che state davvero abusando della calma dei cittadini e soprattutto la cosa più brutta è che state giocando con l’intelligenza degli ingauni ?"

"Questa amministrazione non conosce minimamente la differenza tra manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria e soprattutto ha dimostrato anche con gli asfalti fatti Che Albenga ha residenti di serie A e residenti di serie B .Caro Tomatis e company tornate pure a fare ognuno i vostri mestieri poiché sicuramente vi riusciranno meglio in quanto come amministratori potrete vantarvi di essere ricordati come la giunta peggiore e nullafacente della storia"