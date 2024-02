Asl, nuovi concorsi per assumere medici specialisti e tecnici e coprire le carenze di organico

Un anestesista, quattro tecnici di neurofisiopatologia, un medico veterinario e uno di pronto soccorso. L'Asl prosegue con i concorsi per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e coprire le carenze di organico.

Tra i settori in sofferenza ci sono l'emergenza urgenza e l'anestesia e rianimazione. Per l'anestesia e rianimazione sono pervenute 11 domande di partecipazione al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un anestesista e tutti ammessi alla prova di concorso. Per il medico di Pronto soccorso c'è una procedura di concorso aperto ma, dati i tempi, l'Asl ha previsto il concorso per un'assunzione a tempo determinato per coprire almeno temporaneamente le carenze.

Per la Neurochirurgia del Santa Corona l'Asl cerca un medico a tempo determinato. L'assunzione, spiega l'Asl è necessaria per "assicurare la copertura delle posizioni risultanti vacanti, a seguito della cessazione a vario titolo di due neurochirurghi, dell’incremento del volume di attività correlato, in particolare, dell’attività chirurgica relativa a patologie degenerative della colonna, con conseguente necessità di riduzione della liste di attesa, della gestione dell’urgenza proveniente da tutto il Ponente ligure, tenuto conto che la suddetta Struttura opera presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sede di D.E.A. di II livello nonché di Trauma-Center, dell’esigenza di rispettare i tempi di prenotazione previsti dalla normativa, nonché dell’assenza un dirigente medico per malattia".

E' in fase di completamento l'iter di concorso per l'assunzione di quattro tecnici di Neurofisiopatologia , necessari per "potenziare l’organico nell’ambito del Dipartimento Testa – Collo – spiega l'Asl - per far fronte all’incremento dei carichi di lavoro, con particolare riferimento all’attività ambulatoriale, per esami neurofisiologici (ambulatorio neuromuscolare, post Covid, ecc.), e all’attività in sala operatoria, per lo svolgimento degli esami dei potenziati evocati durante gli interventi di Chirurgia vertebrale".

Infine è in corso l'iter di concorso per l'assunzione di un veterinario per la disciplina della sanità animale.