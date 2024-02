Trasferta a Pisa per la Samp, Pirlo: "Settimana non bellissima, partita da interpretare bene"

La Sampdoria in trasferta a Pisa (ore 16.15, arbitro Baroni di Firenze) per reagire a "una settimana non bellissima", parole e musica di mister Andrea Pirlo.

Il tecnico doriano alla vigilia della trasferta sotto la torre pendente ha chiesto ai suoi un cambio di passo: "È stata una settimana non bellissima perché quando vieni da un pareggio c'è un po' di rammarico e delusione, ma siamo stati bravi ad analizzare la partita cercando di eliminare quello che abbiamo fatto male - ha evidenziato l'allenatore della Samp - il Pisa è una squadra da rispettare, con tanti giocatori di qualità: sarà una partita da interpretare nel modo giusto".

Quello odierno sarà il primo match dopo le dimissioni di Marco Lanna dal ruolo di presidente: "Una notizia che non ci aspettavamo, però non voglio entrare nelle sue decisioni - ha dichiarato a tal proposito Pirlo - Non ha intaccato la squadra anche perchè lo abbiamo visto poco: cose che dispiacciono, ma ognuno prende le sue decisioni. Manfredi? Viene spesso, passa per salutare. È venuto a vedere come stavamo, niente di particolare".

In vista della trasferta in terra toscana sono recuperare Depaoli e Murru, mentre rimane in dubbio Kasami. Fuori Yepes (squalificato) al suo posto giocherà Ricci, ancora escluso Verre il cui trasferimento in Turchia rimane una possibilità. Per quanto riguarda invece il mercato degli svincolati, Pirlo ha escluso l'arrivo di Okaka: "Abbiamo già dato, siamo questi. Il mercato è chiuso".

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-2-3-1): Loria; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Touré; Arena, Torregrossa, L. Tramoni; Mlakar.

ALLENATORE: Alberto Aquilani.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Ricci, Darboe; Depaoli, Askildsen; Esposito.