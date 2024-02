Ampliamento del parco ferroviario di Vado, conclusi i lavori di sbancamento del versante

Attualmente, le operazioni di carico e scarico dei treni con origine e destinazione i terminal di Vado Ligure avvengono a Parco Sud. Prima di raggiungere il Parco Sud, i treni devono transitare da Parco Nord che ha dimensioni ridotte e non consente il passaggio dei convogli a standard europeo lunghi 750 metri.

Il limite impone infatti la necessità di “dividere” il treno in due, sia in ingresso che in uscita, dilatando i tempi di esecuzione. La nuova configurazione risolverà le problematiche, rendendo più veloce ed efficiente la movimentazione dei container.