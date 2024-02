Matis Paris: soluzioni innovative per la cura della pelle in ogni occasione, da San Valentino a Carnevale

Nel cuore di Parigi, nasce una promessa di bellezza e cura personale che unisce l'esperienza secolare dei trattamenti professionali a un approccio innovativo che intreccia tradizione e modernità, biotecnologie e rispetto per la natura. Matis Paris, con la sua vasta gamma di prodotti per la skincare, si dedica a rispondere in modo specifico e mirato a ogni esigenza della pelle, accompagnando i momenti più speciali dell'anno con soluzioni di eccellenza.

Il mese di febbraio, sebbene sia il più corto dell'anno, è ricco di occasioni per celebrare la bellezza in tutte le sue forme. San Valentino e il Carnevale rappresentano due momenti distinti in cui la cura della pelle diventa protagonista: il primo richiama la necessità di una bellezza radiosa e impeccabile, il secondo pone l'accento sulla rigenerazione della pelle dopo l'uso di make-up intensi.

Per un incontro romantico in cui la pelle deve apparire perfettamente liscia e luminosa, Matis Paris propone un primer, una base trucco che agisce come un vero e proprio filtro "effetto Photoshop", minimizzando le rughe e le imperfezioni in un solo gesto e lasciando la pelle vellutata e uniforme.

Per brillare nella notte di San Valentino, propone un olio speciale in grado di offrire un tocco di luce e nutrimento per viso, corpo e capelli, grazie a una formula ricca di oli preziosi e perle rame, ideale per esaltare l'abbronzatura e donare un aspetto radioso e luminoso.

La cura delle labbra, in vista dei baci più dolci e appassionati, trova risposta in un balsamo labbra sensoriale che garantisce volume, nutrimento e idratazione, grazie all'azione delle microsfere di acido ialuronico e di un peptide volumizzante.

Per le labbra bisognose di nutrimento e protezione, invece offre una soluzione efficace, con la sua texture fondente arricchita da cera d'api bianca e burro di karité, per labbra morbide, alleviate e protette dagli agenti esterni.

Dopo le festività di Carnevale, per eliminare ogni traccia di trucco e rigenerare la pelle, propone invece un alleato prezioso, un remover con la capacità di trasformarsi da balsamo a olio e infine in emulsione, in gradi di assicurare una pulizia profonda ma delicata.

Ci sono infine creme che rappresentano il trattamento ideale per ripristinare il comfort e la nutrizione della pelle stressata, con formule che si adattano sia come crema quotidiana che come maschera intensiva per i casi di estrema secchezza.

Matis Paris conferma il suo impegno nella ricerca di soluzioni avanzate per la skincare, offrendo prodotti di alta qualità, frutto dell'expertise francese nel settore della bellezza. Disponibili sul sito ufficiale www.matis-paris.it e nei centri estetici autorizzati, i prodotti Matis Paris sono il segreto per una pelle sublime in ogni occasione.