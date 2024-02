Il gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio organizza una visita al tempio di via Pontelungo

I volontari del gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio organizzano sabato 24 febbraio a partire dalle ore 16 un percorso guidato che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle testimonianze storiche di viale Pontelungo dall'epoca romana al Medioevo.

La visita partirà dalla Necropoli romana, sito archeologico dove è stato trovato il Piatto Blu, dove i partecipanti verranno catapultati nei secoli passati, alla scoperta dei riti funerari degli antichi romani. La seconda tappa raggiungerà i resti della basilica di San Vittore - edificio di epoca paleocristiana - per poi raggiungere infine il ponte medievale che dà il nome al viale che lo ospita.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, nel quale i visitatori avranno l'occasione di scoprire la storia della città di Albenga e approfondire curiosità sui monumenti storici che la rappresentano. La visita sarà un'opportunità unica per riscoprire l'importanza degli edifici storici che testimoniano l'evoluzione della città di Albenga tra le varie epoche e che si celano sotto le sue strade o ai margini.

Sono previsti due turni di visita con partenze alle ore 16:00 e alle 16.30, rispettivamente, per cui è prevista la prenotazione. Si prega di arrivare qualche minuto prima per l'organizzazione del gruppo. L'appuntamento è presso la Necropoli Romana di Viale Pontelungo sita in Viale Pontelungo 59A. Il punto di ritrovo sarà segnalato anche dalle bandiere del FAI e dal banchetto di accoglienza con i volontari.

La visita avrà una durata di circa 1 ora. Il contributo minimo per partecipare all'evento è a partire da 5 euro a persona. Per prenotare ed avere maggiori informazioni, è possibile scrivere alla mail albenga@faigiovani.fondoambiente.it oppure telefonare al numero + 39 338 740 5560 (Alice).