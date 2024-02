Savona, presentato il protocollo #SicurezzaVera. Il Questore: "Le donne devono essere intercettate tramite formazione e specializzazione. Dobbiamo salvarle" (FOTO)

Il documento è stato rinnovato con il nuovo direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Alessandro Giuliano, il 19 ottobre 2023. E ora, come detto, l’iniziativa approda nella Città della Torretta per trasformarne i pubblici esercizi in "sentinelle contro la violenza sulle donne".

"Alleanza è un modo di definire la rete, è fondamentale per prevenire la violenza di genere, così come la protezione che coniugo con prevenzione - ha affermato il Questore - Individuare l'autore del femminicidio non ci dà nessuna contentezza, è un fallimento, ha fallito la rete, non possiamo accettare che le donne muoiano in cronache annunciate. Sappiamo esattamente quali sono i momenti e le cadenze e come si può arrivare sempre peggio all'atto definitivo perpetrato da questi reati infami, quello che dobbiamo fare allora è arrivare prima. Le nostre porte sono sempre aperte ma da soli non andiamo da nessuna parte".

"Quella per il rispetto e la libertà delle donne è la madre di tutte le battaglie, che come comunità abbiamo il dovere di portare avanti - ha aggiunto Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe Confcommercio e principale promotrice dell’iniziativa -. Per vincerla dobbiamo sfruttare tutte le risorse a nostra disposizione e una di queste sono senza dubbio i locali che animano le nostre città: in Italia esiste un bar ogni 400 abitanti e un pubblico esercizio ogni 250. È da questo dato che siamo partiti per costruire una vera e propria rete di protezione e tutela diffusa. Una rete che opera quotidianamente nelle aree centrali come in quelle periferiche delle città".