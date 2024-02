Vado Ligure, in bici sbatte contro la portiera dell'auto aperta: ciclista in codice giallo

Soccorsi mobilitati nella mattinata odierna a Vado Ligure, lungo la via Aurelia.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo stava procedendo a bordo della sua bicicletta quando, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato contro la portiera aperta di un'automobile in sosta.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato un'ambulanza della Croce Rossa di Quiliano e la polizia locale.

Il ciclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. La viabilità ha subito dei disagi per consentire le operazioni di soccorso.