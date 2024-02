Chiara Francini apre l’attesa stagione 2024 del Teatro “Moretti” di Pietra Ligure

Questa sera, mercoledì 14 febbraio, con Chiara Francini e il suo “Forte e Chiara” prende il via l’attesa stagione 2024 del Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure.

“Con Alessandro Siani, Chiara Francini, Rocco Papaleo, Drusilla Foer e il duo Katia Follesa e Angelo Pisano anche quest’anno prende forma un articolato ed entusiasmante viaggio tra il desiderio di “leggerezza” e la voglia di immergersi nella cultura – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alla cultura Daniele Rembado - Un cartellone che ha immediatamente riscosso un successo talmente strepitoso che tutti e cinque gli spettacoli sono andati sold out nel giro di pochissime ore. Una risposta che ancora una volta premia le proposte messe in campo e ci entusiasma e conferma nelle scelte fatte. One man/woman show, cabaret, teatro canzone, cultura, divertimento: cinque grandi nomi del teatro, dello spettacolo e della cultura per una programmazione che anche per il 2024 è diventata punto di riferimento assoluto per gli spettacoli teatrali per un vasto territorio che va ben oltre i confini del comprensorio pietrese – continuano - Ancora una volta Pietra Ligure conferma la propria vocazione ai grandi eventi culturali, oltre che turistici, che contribuiscono a dare al paese un’immagine dinamica, intraprendente ed attrattiva. E allora, buona stagione teatrale a tutti, artisti, operatori e spettatori!!”, concludono De Vincenzi e Rembado