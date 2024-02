"Una Classe di Valori", gli studenti incontrano le Stelle nello Sport

Anche quest’anno ritorna “Una Classe di Valori ”, il format del progetto Stelle nello Sport che prevede l’incontro tra i Campioni dello sport liguri e gli studenti. Un’opportunità ritenuta importante dagli insegnanti affinché si crei quel sano spirito di emulazione: gli atleti, infatti, hanno la capacità di trasmettere i valori dello sport nel mentre raccontano la loro esperienza di sportivi, ma anche di uomini e donne alle prese con la vita e i sacrifici di tutti i giorni.

Il calendario “Una Classe di Valori” si aprirà lunedì 19 febbraio alle 10 con Michela Braga (Rossetto Boxe) all’Istituto Comprensivo Quarto. Toccherà poi a Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi/Fiamme Oro) martedì 27 febbraio, a partire dalle ore 9:30, incontrare gli alunni dell’Istituto Comprensivo Marassi. Martedì 5 marzo, dalle 10, Edoardo Stochino (Nuotatori Genovesi/Fiamme Oro) sarà all’Istituto Comprensivo Oregina. Martedì 12 marzo tappa all’Istituto Comprensivo Bertani sempre dalle 10 con Giacomo Costa (Rowing Club Genovese). Sono in fase di definizione anche altri incontri presso l’Istituto Comprensivo Foce e altre scuole del territorio ligure.



Sono già 50 gli istituti scolastici liguri aderenti al concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e i moduli sono in fase di distribuzione/spedizione. Gli insegnanti che volessero partecipare con i propri studenti possono ancora scrivere a la mail scuola@stellenellosport.com richiedendo i kit per partecipare con i propri studenti.



Il rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito è sempre più stretto. La novità del 2024 è il ritorno de “Il più Veloce della Città”, gara rivolta agli alunni delle classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria e alle classi 1 della secondaria di 1a che vivrà il suo atto finale a Villa Gentile il 24 aprile.

Sono già numerose le adesioni già registrate per l’Olimpiade delle Scuole che si terrà Venerdì 24 maggio alla Festa dello Sport, nel Villaggio Sportivo del Porto Antico. Ogni classe potrà sviluppare un proprio percorso di almeno 5 discipline sportive e alla fine tutti vincitori con un premio per ogni studente: prenotazioni aperte alla mail scuola@stellenellosport.com).

Tutti i dettagli dei progetti educational di Stelle nello Sport all'indirizzo www.stellenellosport.com/scuola/.