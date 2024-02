Elezioni 2024, LabFinale lancia la coalizione allargata: "Con noi anche parte dell'attuale opposizione"

Laboratorio Finale allarga i propri orizzonti. Il contenitore politico nato nel 2023 facente riferimento all’attuale vicesindaco Andrea Guzzi ha iniziat a confrontare la sua proposta amministrativa con altre realtà e movimenti cittadini.

«Il nostro gruppo ha elaborato una bozza di programma da sottoporre ai nostri concittadini alle imminenti elezioni di giugno e che stiamo iniziando a condividere con il "gruppo aggregato” con lo scopo di arricchirla e ampliarla per individuare le migliori idee e soluzioni per promuovere l’ulteriore sviluppo della città e del suo territorio con la massima disponibilità al dialogo ed alla condivisione con la Comunità» spiega il candidato sindaco in una nota.

Frasi che lasciano intendere come la coalizione che sarà espressa in LabFinale sarà ampliata rispetto a quella che già oggi è maggioranza nell’Amministrazione Frascherelli. In essa dovrebbe confluire anche parte dell’attuale opposizione e anche altri che starebbero guardando al progetto di coalizione allargata con grande interesse.

Intanto le adesioni al progetto portato avanti da Guzzi ormai si stanno concretizzando. «LabFinale non parla di destra o di sinistra - scrive nella sua nota il candidato - ma sta costruendo un progetto per la città e con la città. Sarà una coalizione i cui protagonisti saranno i finalesi dai quali in questi anni abbiamo assorbito suggerimenti e critiche costruttive. Una coalizione che si baserà su un progetto amministrativo non certo politico. Ormai da oltre un anno noi parliamo di apertura alle forze e a ogni energia positiva che vogliano convergere su una idea di città e territorio, piuttosto che su una appartenenza».

«Le amministrative sono da sempre legate ai volti dei candidati,che veramente ci mettono la faccia al di là delle bandiere e degli schieramenti partitici - continua - In Laboratorio Finale ci sono persone che guardano a forze di centrosinistra e altre che guardano a un mondo moderato di centrodestra, senza una tessera che li identifichi e quindi hanno scelto come me un gruppo trasversale che premia le buone idee. Sarà dunque una coalizione che saprà leggere le esigenze dei cittadini e del territorio, che cercherà di soddisfare necessità ed aspettative: e tutto ciò non ha un colore politico».