Mancato rinnovo del Fondo amianto per i familiari dei lavoratori deceduti per asbestosi, Parrinello e Ziglioli (Pd): "Atto inaccettabile"

"Il no del Governo al rinnovo del Fondo amianto per i familiari dei lavoratori deceduti per asbestosi è un atto inaccettabile che porterà ricadute negative pesanti sulle compagnie portuali liguri e savonesi". Così in una nota congiunta del Partito democratico savonese il segretario Emanuele Parrinello e il responsabile lavoro della segreteria regionale del Partito Democratico Simone Ziglioli.



"La bocciatura del Governo all'emendamento presentato dall'Onorevole Andrea Orlando è uno schiaffo alle esigenze dei portuali liguri e savonesi e alle loro famiglie. Una scelta che avrà ricadute negative pesanti sulle Compagnie Portuali, come quella di Savona che dovrà farsi carico integralmente dei risarcimenti, e che da tempo fa presente questa difficoltà - spiegano gli esponenti dem - Tra il 2020 e il 2021, quando era Ministro del Lavoro, Andrea Orlando aveva stanziato 20 milioni di euro in un fondo al quale potevano accedere le Compagnie Portuali per poter risarcire le famiglie delle vittime. La decisione del Governo di bocciare questo emendamento è vergognosa e va a colpire sia le famiglie che i lavoratori del settore portuale".

"Pensavamo che di questo argomento non si facesse una questione 'partitica' ma che l'emendamento venisse sostenuto da tutti, proprio perchè andava a tutelare una categoria già in difficoltà. A quanto pare, purtroppo, solo la nostra parte politica sembra aver a cuore questi lavoratori, come dimostra l'impegno che per anni su questo tema hanno profuso i nostri parlamentari, i nostri consiglieri regionali e consiglieri comunali come Aurora Lessi. Continueremo a dare battaglia a tutti i livelli" concludono Parrinello e Ziglioli.