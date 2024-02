Vaccarezza torna in Forza Italia, Muzio: "Un valore aggiunto per il partito"

“Se nelle scorse settimane avevo commentato l’ipotesi del ritorno di Angelo Vaccarezza in Forza Italia con le parole ‘se son rose fioriranno’, oggi non posso che dire che le rose sono fiorite. Bentornato dunque all’amico Angelo!”.

Così Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia, commenta l’ufficializzazione del rientro nelle fila del partito di Angelo Vaccarezza, comunicata stamane nel corso di una conferenza stampa a Roma con il segretario nazionale, vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del coordinatore regionale Carlo Bagnasco.

“Sono certo che, come già avvenuto in Consiglio regionale dal 2015 al 2019, la collaborazione con Angelo sarà molto proficua. Ci lega infatti un solido rapporto di stima e amicizia, che non è mai venuto meno, e un’idea della politica che mette al centro le persone e i territori”, prosegue Muzio.

“Vaccarezza è un pezzo di storia di Forza Italia in Liguria ed il suo ritorno non potrà che portare grandi benefici al partito in questo momento di riorganizzazione, di crescita e di rafforzamento del radicamento sul territorio”, conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.