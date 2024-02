Peserico sfila martedi 20 febbraio

Tutta l’attenzione del mondo della moda è puntata per la prossima settimana su Areapergolesi Events, dove le nostre aziende dell’alta moda presenteranno al mondo le loro collezioni.

Molta l’attesa per Peserico, brand iconico veneto, presente in tutti e 5 i continenti con un “parco” retail che comprendere quasi 60 store e decine di corner soprattutto in NordAmerica, Europa ed Asia. Da un paio di settimane ha anche aperto il suo primo corner nell’area degli Emirati Arabi, a Dubai, all’interno di Galeries Lafayette, nel secondo centro commerciale più grande del mondo.

La collezione uomo ha suscitato subito molte simpatie confermando all’azienda che il nuovo investimento in questa metropoli futuristica incastonata tra il deserto e le acque del Golfo Persico è strategico rientrando, tra l’altro, in un piano d’espansione mirato a rafforzare la visibilità del brand in luoghi chiave per il turismo d’élite.

Peserico, che sta ristrutturando l’intera sua sede di Cornedo Vicentino, nel Veneto, ha anche fatto sapere che tra qualche mese aprirà uno store addirittura in Madison Avenue a New York e a Boston. In Europa le nuove mete dovrebbero essere Monaco di Baviera, Londra e Cannes.