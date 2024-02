Anche Pietra Ligure si "illumina di meno" e spegne il molo Marinai d'Italia

Anche quest’anno il Comune di Pietra Ligure aderirà convintamente alla campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi energetici "M'illumino di meno" e lo farà spegnendo domani (venerdì 16 febbraio, ndr) il Pontile Marinai d’Italia.

Un gesto simbolico "ma di sicuro impatto che ci unisce e ci coinvolge in questa festa dedicata a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse" dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore all’ambiente Cinzia Vaianella.

L’iniziativa, giunta alla sua ventesima edizione e ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione "Caterpillar" in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, caratterizza il 16 febbraio di ogni anno come giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

"Obiettivi - aggiungono De Vincenzi e Vaianella - che per noi sono priorità programmatiche che ci vedono impegnati con continuità fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo con la promozione di iniziative concrete che vanno dalla piantumazione di oltre 350 alberi, alla progressiva sostituzione di gran parte delle lampade fluorescenti dell’illuminazione pubblica con dispositivi a led ad alto efficientamento energetico, all’iniziativa 'Missione spiagge pulite/Puliamo il mondo' inaugurata nel 2019 e arrivata oggi alla sua quinta edizione, senza tralasciare le buone pratiche che portano al conferimento, ormai da ben dieci anni consecutivi, della bandiera Blu e il sostegno alle iniziative educative legate al conseguimento della bandiera verde da parte delle nostre scuole e i molti interventi di rigenerazione e riqualificazione energetica realizzati negli edifici pubblici".

"'M’illumino di meno' è un'iniziativa squisitamente collettiva in cui ognuno, nel suo piccolo, è chiamato a fare la propria parte e, quindi, tutti i cittadini sono invitati a parteciparvi spegnendo simbolicamente le luci di casa per qualche minuto alle 20 di domani 16 febbraio" concludono il sindaco e l’assessore.