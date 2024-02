Finale, il 17 febbraio la proiezione del documentario "Noi donne iraniane"

Sabato 17 febbraio, alle ore 18, presso la libreria Cento Fiori, in via Ghiglieri, per la rassegna "Finale Aperto-Dibattiti sul presente", verrà presentato e proiettato il documentario "Noi donne iraniane", prodotto da 3D Produzioni e diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto. Mimmo Lombezzi ne discuterà con le autrici.

Un racconto corale che ripercorre la storia della repressione delle libertà in Iran, ma anche la storia di un coraggio contagioso che sta riuscendo a unire intorno al grido di "Donna, vita, libertà" milioni di giovani. Alle testimonianze delle esuli, attrici, giornaliste, sociologhe che hanno deciso di lasciare il Paese dopo l’instaurazione del regime Khomeinista, si intrecciano le voci delle donne che stanno lottando in Iran. Voci arrivate nonostante i rischi e la repressione.

Il documentario raccoglie molte testimonianze esclusive dall’Iran, arrivate clandestinamente aggirando il blocco dei social network e la censura: video auto-prodotti da donne che mettono in gioco la loro stessa vita. Storie raccontate in prima persona attraverso i cellulari o filmandosi reciprocamente in luoghi segreti, con grande attenzione a proteggere le loro identità. Le donne hanno scelto di parlare superando ogni paura, perché le loro parole possano essere ascoltate da un Occidente troppo lontano dalle loro battaglie.



Nata e guidata da donne, la rivolta attraversa le divisioni di genere, classe ed etnia e rappresenta la più seria sfida popolare ai leader teocratici iraniani. A scendere nelle piazze la generazione Z, quella che non ha nulla da perdere; una generazione che rifiuta l’ipocrisia di vivere la libertà solo nello spazio privato e la rivendica ovunque, a cominciare dallo spazio pubblico. Le studentesse fanno sentire la loro voce, togliendosi il velo e gridando slogan, sia all'interno che all'esterno della scuola, strappando dai libri di testo le foto di Ruhollah Khomeini, fondatore della Repubblica islamica e leader religioso della Rivoluzione iraniana, e di Ali Khamenei, l'attuale Guida suprema. Oppure registrando video e caricandoli su piattaforme online come TikTok, per condannare l'attacco alla prestigiosa Sharif University, l'arresto e l'uccisione di diverse manifestanti, tra cui Nika Shakarami, 17 anni, Sarina Esmailzade, 16 anni, Haith Najafi, 20 anni.

Sabina Fedeli è giornalista e film-maker. Esperta di esteri, è stata inviata speciale per Mediaset, autrice di programmi di approfondimento e ha seguito i maggiori conflitti internazionali, dalla Bosnia al Medio Oriente. Si è occupata di violenza sulle donne, immigrazione e fondamentalismo islamico. Attualmente realizza docufilm di storia, arte e attualità. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti fra cui il premio Ilaria Alpi nel 2003 e nel 2011 e il premio Lucchetta nel 2007. Ha pubblicato il romanzo Gli occhiali del sentimento. Storia di un’ebrea ferrarese (Giuntina, 2017) e #AnneFrank. Vite parallele (con Anna Migotto; Feltrinelli, 2023).

Anna Migotto è una giornalista e documentarista italiana. È stata inviata di guerra per Mediaset e collabora con Rai come autrice di programmi di approfondimento. Si è occupata di mafia, movimenti migratori e jihadismo globale. Ha coperto alcuni dei maggiori conflitti internazionali (Rwanda, Iraq, Afghanistan, Siria). Ha ottenuto riconoscimenti giornalistici di rilievo tra cui il premio Ischia 2003 e il premio Ilaria Alpi 2008 e 2011. Ha pubblicato con Stefania Miretti Non aspettarmi vivo. La banalità dell’orrore nelle voci dei ragazzi jihadisti (Einaudi, 2017) e con Sabina Fedeli #AnneFrank – Vite parallele (Feltrinelli, 2023).