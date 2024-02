Rigassificatore, Linea Condivisa organizza un incontro a Cogoleto: "Massimo impegno su una tematica che preoccupa"

Linea Condivisa promuove un incontro dedicato al progetto del rigassificatore. L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 16 febbraio, alle ore 20.30, presso la sala Bardina a Cogoleto.

"Si tratta di una battaglia che sosteniamo con forza. Già nei mesi scorsi abbiamo presentato un documento ufficiale al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Liguria esprimendo serie preoccupazioni. Siamo stati i primi a sollevare la questione, lo scorso luglio, in Regione chiedendo urgentemente una convocazione delle competenti Commissioni Consiliari", afferma Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale. "Dopodiché sono stato il primo firmatario nella richiesta di una seduta di Consiglio Regionale monotematica che si è svolta lo scorso 25 settembre. Il nostro impegno sul tema è dunque massimo".

"È un problema che non coinvolge solo Vado Ligure, ma tutti i comuni limitrofi e avrà inevitabilmente un impatto più vasto", aggiunge Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa. "Per questo ci è sembrato giusto organizzare un evento proprio in un comune come Cogoleto. È necessario conoscere per poi per esigere l’applicazione dei diritti e la salvaguardia dell’ambiente".

Alla serata prenderanno parte Gianni Pastorino, consigliere Regionale di Linea Condivisa; Nadia Repetto, biologa marina; Mauro Solari, ingegnere; Regina Sozzi, rappresentante del WWF e Maurizio Wurtz, oceanografo. La moderatrice sarà Rossella D'Acqui, presidente di Linea Condivisa.

L'incontro offrirà l'opportunità di approfondire la situazione attuale e discutere gli impatti del rigassificatore, con il contributo di esperti di diverse discipline. Sarà una serata informativa e di dialogo aperto.