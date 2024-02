La Samp riceve il Brescia, il messaggio di Pirlo: "Non belli, ma concreti. Ci vuole uno spirito da battaglia"

" Non guarderemo ad essere una squadra bella ma ad essere concreti ". È questo il messaggio lanciato da Andrea Pirlo alla vigilia di Sampdoria-Brescia in programma nel pomeriggio al "Ferraris" (ore 16.15, arbitro Volpi di Arezzo).

"Bisogna tornare a fare punti dopo una partita che è stata compromessa con l'espulsione di Giordano - ha aggiunto il tecnico blucerchiato riferendosi a quanto successo sabato scorso a Pisa - Arrivavamo da una gara positiva e ci sentivamo già bravi, dobbiamo fare un'altra partita perché sono punti importanti per la classifica e per ritornare a dare serenità alla squadra".

Impossibile non affrontare il tema delle espulsioni, troppe quelle collezionate dalla Samp in questa stagione: "Sono ingenuità che paghiamo a caro prezzo, dobbiamo evitarle perché compromettono il lavoro di tutti - il pensiero a tal proposito di mister Pirlo - Abbiamo pagato troppe ingenuità che si potevano evitare".

Anche gli infortuni sembrano essere una costante in questa travagliata stagione: "Il calcio vive di questi episodi, anche il Milan ha avuto un sacco di infortuni e la colpa si è data ad uno o ad un altro ma son cose che succedono - ha spiegato l'allenatore doriano - A noi sono accaduti anche infortuni a giocatori giovani che non conoscono ancora il loro corpo: non sanno quando fermarsi e magari non sanno gestire il dolore".

La gestione dell'infermeria è una tema caldo anche in società e secondo quanto trapelato nelle ultime ore l'intenzione del club guidato da Matteo Manfredi è quella di affidarsi al centro Mapei Sport: la decisione di iniziare una collaborazione stretta sarebbe giunta al termine di un confronto tra l'azionista di maggioranza e l’area sanitaria del club.

Tornando al match contro le Rondinelle, Pirlo recupera Ntanda, Kasami, Yepes e Depaoli. Out Esposito (tempi di recupero previsti in due/tre settimane), con Pedrola e Borini che gradualmente si riavvicinano al ritorno in campo sebbene sia necessario aspettare ancora. Per quanto riguarda l'undici che affronterà il Brescia, Pirlo ha lasciato aperte le porte sia ad una difesa a quattro con l'inserimento di Barreca sia ad una linea difensiva a tre ribadendo pero che "non conta il modulo o i giocatori, conta tutto il resto. Ci vuole uno spirito da battaglia e di una squadra che gioca col coltello fra i denti".

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez, Barreca; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe; De Luca, Alvarez.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Mangraviti, Adorni, Papetti; Jallow, Paghera, Bisoli, Dickmann; Bertagnoli, Bjarnason; Moncini.

ALLENATORE: Rolando Maran.