Sampdoria sprecona e nuovamente beffata, il Brescia agguanta il pareggio all'ultimo secondo: al “Ferraris” l'1-1 sorride solo alle “Rondinelle”

Una vittoria che sembrava ormai in tasca prima dell'ennesima doccia gelata a una manciata di secondi dal triplice fischio: la Sampdoria pareggia 1-1 con il Brescia, rimanda l'appuntamento con i tre punti ed esce nuovamente dal campo con i musi lunghi per un successo buttato all'aria al 95', soprattutto a causa dalle tante, troppe palle gol sciupate nel corso di tutti i novanta minuti.

Pirlo conferma la difesa a tre e recupera Kasami e Alvarez alle spalle di De Luca, mentre Maran, in avanti, si affida a Bianchi e Moncini supportati da Bertagnoli. Il primo tempo è una sorta di monologo blucerchiato, con il Brescia sulla difensiva e quasi mai pericoloso dalle parti di Stankovic, costretto a sporcarsi i guantoni solo su un destro da fuori di Bertagnoli. La squadra di Pirlo macina gioco e fa girare la palla con una discreta qualità: Alvarez trova prima la via della rete al 21' commettendo però fallo ai danni di Papetti, poi una sfortunata traversa sul preciso traversone dalla destra di Depaoli.

Le “Rondinelle” stanno a guardare e al 35' ringraziano per l'incredibile errore da matita di blu di De Luca, capace di sparacchiare alle stelle il cross al bacio di Barreca, lasciando letteralmente di sasso i 20 mila del “Ferraris”.

Nella ripresa Maran inserisce subito Jallow al posto di uno spento Bianchi, ma il copione della gara non cambia, con la Samp a comandare le operazioni, seppur con un ritmo leggermente più basso rispetto al primo tempo: ci vuole allora un'intuizione di un più che positivo Darboe per mandare in porta Kasami che, a tu per tu con Andrenacci, trova il rasoterra vincente che spezza l'equilibrio. Il Brescia sembra non avere la forza di organizzare una reazione lucida e veemente, Stojanovic e Ntanda in contropiede si divorano il 2-0, ma al 95' arriva l'ennesima doccia gelata: da un lancio lungo dalle retrovie Adorni taglia davanti al neo entrato Leoni (classe '06) e di testa infila Stankovic , ammutolendo tutto il pubblico di fede doriana.

Gesto di stizza da parte di Pirlo e di tutta la panchina, con la Samp che vede volare via altri punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda, in una stagione che continua a diventare sempre più delicata.





IL TABELLINO

SAMPDORIA - BRESCIA 1-1

Reti: 63' Kasami – 95' Adorni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini (80' Leoni), Ghilardi, Gonzalez, Depaoli; Yepes (86' Askildsen), Darboe (69' Benedetti), Barreca; Kasami, Alvarez (86' Stojanovic); De Luca (86' Ntanda). A disposizione : Tantalocchi, Ravaglia, Girelli, Langella, Alesi, Pozzato, Uberti. Allenatore : Pirlo

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci, Dickmann, Papetti, Adorni, Fares (57' Mangraviti); Bisoli, Van de Looi (71' Paghera), Bjarnason (57' Ferro); Bertagnoli (76' Besaggio); Bianchi (46' Jallow), Moncini. A disposizione : Avella, Huard, Cartano. Allenatore : Maran

Arbitro: Volpi di Arezzo

Assistenti: Tegoni di Milano – Cipressa di Lecce

VAR: Abisso di Palermo – Longo di Paola