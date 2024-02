Albenga, consegnati alle scuole ingaune la bandiera e lo statuto della Città

Sono stati il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, e il presidente del Lions Club Albenga Host Giancarlo Mancuso, insieme a una delegazione di membri dell'associazione, a far visita alle scuole di Albenga per consegnare agli alunni e agli insegnanti una copia dello Statuto la bandiera della Città.

"La bandiera è il principale simbolo di una comunità e ne rappresenta la storia, i valori e i principi - ha affermato il primo cittadino rivolgendosi ai giovani concittadini - Voi siete il nostro futuro, per questo sono particolarmente felice di potervi consegnare una copia dello Statuto che abbiamo recentemente modificato e approvato in consiglio comunale. Vi invito a leggerlo, con il supporto dei vostri insegnanti, specialmente la parte iniziale dove sono enunciati i principi generali che sono alla base della nostra comunità e che possono offrire importanti spunti di riflessione".

"I Lions sono sempre al fianco delle scuole. Siamo felici di poter consegnare la bandiera di Albenga che ha una storia molto importante e che oggi simboleggia la pace e i valori della nostra comunità" ha aggiunto invece il numero uno dei Lions ingauni, Mancuso.