Albenga, firmata la convenzione tra APS e SCA: anche Vadino avrà la sua depurazione

Ad Albenga anche Vadino avrà la sua depurazione. È stata firmata venerdì 16 febbraio la convenzione tra APS e SCA per l’avvio dei lavori per il collegamento della stazione di sollevamento fognario di Vadino alla stazione di sollevamento di Viale 8 Marzo, a sua volta collegata a Viale Che Guevara e poi al depuratore di Borghetto Santo Spirito.

“Svolta epocale per Albenga! Presto avremo la depurazione completa del 100% dei reflui” il commento del sindaco Riccardo Tomatis.

Dopo l’attivazione dell’impianto di Viale Che Guevara che ha permesso la depurazione del 70% della città, oggi si prosegue dritti verso il collettamento anche della sponda destra del fiume Centa.

“Questo importantissimo risultato, dobbiamo ricordarlo, è stato possibile grazie all’interessamento e all’iniziativa del Comune di Albenga – continua il sindaco –, che per primo presentò ad APS un progetto per il collettamento di Vadino, progetto che permise l’apertura della conferenza dei servizi e conseguentemente la candidatura del progetto - rivisitato e revisionato - al bando per accedere al finanziamento dei fondi PNRR, poi ottenuti come da D.M. del 9 agosto 2023 n.262”.

Dopo che molte Amministrazioni se lo erano poste come obiettivo, senza riuscire però a perseguirlo, l'Amministrazione Tomatis è riuscita nello scopo ed Albenga avrà la depurazione completa dei reflui. In questo modo la città continuerà a crescere sia in termini di sviluppo che in termini turistici e di qualità dei servizi.

“Quest’anno non ho dovuto firmare nessuna ordinanza di divieto di balneazione, a dimostrazione del funzionamento degli impianti, tuttavia ritengo fondamentale arrivare alla depurazione totale della città: un obiettivo che ci siamo posti da subito e che con grande orgoglio stiamo riuscendo ad ottenere” conclude il sindaco Riccardo Tomatis.