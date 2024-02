Legname sulla spiaggia di Albissola, ordinanza del sindaco: i cittadini potranno prenderlo facendo richiesta

Un'ordinanza per far sì che i cittadini possano prelevare il materiale ligneo e vegetale presente sulla spiaggia facendone richiesta.



A firmarla il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti vista la grande presenza di grandi quantita di legname spiaggiato dopo le mareggiate dello scorso 24 ottobre, 5 novembre 2023 e nel gennaio scorso.



Il legname potrà essere bruciato da chi ne faccia richiesta nei propri impianti di combustione e dai concessionari degli stabilimenti balneari nell'arenile in concessione e dagli incaricati del Comune sull'arenile pubblico.



Il materiale ligneo sull'arenile in concessione e libero, dovrà essere privato da tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme ecc. ) che dovra essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti e non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento.



Dovrà essere bruciato il materiale vegetale depositato sul demanio idrico e marittimo, in piccoli cumuli che non devono superare i tre metri cubi: Ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete; Non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non nelle quantità indispensabili per l'accensione; Le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti; Prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturate spegnimento della precedente. È obbligatorio per i concessionari il reciproco coordinamento e il coordinamento con gli operatori comunati con lo scopo di garantire l'assenza di più roghi contemporanei nello stesso luogo o in luoghi vicini; Deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne Ia dispersione. È preferibile la formazione delle cataste su piazzali in cemento o in terra "extra battuta" con lo scopo di favorire Ia rimozione delle ceneri che dovranno essere destinate come rifiuti. Se la combustione è effettuata sul suolo, per eliminare i residui della combustione, dopy lo spegnimento deve essere rimossa una porzione adeguata di suolo da trattare nell'ambito della normativa dei rifiuti; Deve essere posto in atto qualunque accorgimento che permetta di ridurre al minimo il rischio ambientate.



È vietato a chiunque il conferimento del materiale vegetale e delle ceneri o residui prodotti dalla combustione dello stesso nei cassonetti per il conferimento dei rifiuti urbani.