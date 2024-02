Elisoccorso, in fase di approvazione altre cinque piste d'emergenza in provincia. In tutto saranno venti

Attualmente sono quindici i siti autorizzati all'atterraggio dell'elicottero di soccorso, con approvazione HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), oltre a quelli del Santa Corona e del San Paolo.

Si tratta di spazi che hanno ottenuto l'autorizzazione e per i casi di emergenza possono fare atterrare i mezzi dell'elisoccorso. Sono il campo sportivo di Bardineto, di Cairo Montenotte e Calizzano. A Giusvalla, invece, è stato identificato lo spazio vicino alla chiesa ed ha l'operatività con fari e visori notturni mentre a Mallare è quello dell'area Camper. A Millesimo l'area è stata identificata nella piazzola adiacente al cimitero. A Murialdo, Osiglia e Pallare, Plodio e Sassello è il campo sportivo. A Stella San Giovanni si tratta della piazzola attrezzata in località Colletto e a Urbe il prato vicino alla scuola in via Campè. Tutti questi siti sono spazi dediti ad atterraggi di elicotteri con approvazione HEMS, cioè quei voli il cui scopo è fornire assistenza medica di emergenza nei casi in cui un trasporto immediato e rapido è essenziale, differente SAR, definito come Search and Rescue. In questo caso l’elicottero viene utilizzato per la ricerca d’un disperso.

Un servizio differente da quello AA, definito come Air Ambulance. Simile all’intervento HEMS, si tratta sempre di trasportare un paziente, ma in questo caso l’operazione è più definita su pianificazione (come un trasporto da un ospedale all’altro) o CNSAS, definito come il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per salvataggi in montagna.