Green Game Liguria, il 26 febbraio la finalissima: ecco le scuole del savonese in lizza per la vittoria

Le classi finaliste si contenderanno il titolo di Campione Green Game Liguria 2024 e i premi in palio per le prime tre scuole classificate: un contributo per l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la prima classificata, € 500,00 per la seconda e € 250,00 per la terza. Inoltre, saranno designate le scuole (una per provincia) che rappresenteranno la Liguria nella Finale Nazionale, prevista il 22 Maggio a Roma presso il Teatro Olimpico.