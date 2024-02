Meteo settimana, graduale calo delle temperature

Ancora per qualche giorno le correnti nordoccidentali manterranno condizioni di generale stabilità anche se l'arrivo di aria via via più fresca e il passaggio di aria più instabile in quota potranno generale qualche piovasco isolato nel corso della settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 19 a mercoledì 21 febbraio

Cielo variabile a causa di vari passaggi nuvolosi ma senza precipitazioni, ad esclusione delle zone di confine tra valle d'Aosta e Francia dove qualche pioggia e qualche nevicata fino a quote medie sarà presente tra oggi e domani e poi da mercoledì pomeriggio. A causa di passaggi di aria più fredda in alta quota saranno possibili isolati rovesci o piovaschi anche nelle zone di pianura tra stanotte e domani mattina. Sulle pianure possibili foschie o nebbie di notte e primo mattino ed elevato contenuto di polveri sottili ed inquinanti.

Temperature ancora oltre la media del periodo, ma in costante e graduale calo da domani, con valori che ritorneranno nelle medie del periodo. Valori massimi che però in pianura tarderanno a calare, causa allungamento delle giornate all'avvicinarsi delle primavera, per cui saremo ancora attorno ai 15/18°C oggi per calare 1/2 gradi mercoledì. Minime anche in graduale calo con valori compresi tra 4 e 8°C, verso mercoledì anche sui 2/3°C. Sulle coste si mantengono attorno 8/10 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili. Un po' di Foehn sulle cime alpine settentrionali oggi e domani, venti di tramontana localmente moderati su savonese e genovese tra oggi e domani mattina. Mercoledì aumento del vento da sudovest sulle Alpi e meridionale su basso Piemonte e Liguria centrale interna a partire dal pomeriggio.

Giovedì 22 febbraio

L'arrivo di una prima perturbazione con correnti sudoccidentali in quota porterà le prime piogge sulle Alpi settentrionali e la Liguria durante la giornata, che si diffonderanno poi anche alle pianure nella serata e nella notte successiva. Nevicate che potranno scendere fino a bassa quota su aree alpine settentrionali. Temperature in ulteriore calo e venti anche forti meridionali su Liguria, basso Piemonte e Alpi.

Tendenza successiva.

Weekend che potrebbe essere più movimentato con vari passaggi perturbati piuttosto rapidi, tipici della primavera, ma con temperature che saranno sotto la media.

