Savona, premiati i vincitori del contest “#loveinthecity”

Si è svolta questa mattina in Comune la premiazione del contest “#loveinthecity”, dedicato a San Valentino e a tutti gli innamorati e promosso dall’Ascom Confcommercio di Savona in collaborazione con l’amministrazione.

La vittoria è andata alla vetrina di “Stile in scena” di via dei Vegerio, al secondo posto l’allestimento proposto da “Nicole D Gioielli” di Daniela Teardo in corso Italia, mentre sul terzo gradino del podio si è classificata la proposta di “Street line” di via Manzoni.

A decretare la classifica è stata una giuria d’eccezione, composta dall'assessore alla Cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro, dall’architetto Maurizio Gay e dal noto artista Roberto Scarpone.

I primi tre commercianti classificati hanno ricevuto una piastra in ceramica personalizzata, offerta da Ascom Savona e creata appositamente per l'occasione, oltre buoni ingresso per i musei cittadini.

«I veri vincitori sono tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa di Ascom Savona – commenta la presidentessa Laura Chiara Filippi - che con entusiasmo e passione hanno creato le vetrine, che hanno reso la città ancora più romantica e accogliente. Ad impreziosire questo San Valentino non sono state soltanto le vetrine, ma anche le numerose iniziative e le proposte, molto apprezzate a giudicare dal numero dei visitatori che hanno partecipato, che hanno visitato le bellezze artistiche e culturali della città».

L’iniziativa ha visto oltre venti commercianti al lavoro per allestire vetrine a tema e offrire una passeggiata molto suggestiva a residenti e turisti, che in queste settimane hanno potuto ammirare speciali allestimenti.

Inoltre, grazie al coordinamento e al patrocinio con il Comune, è stato possibile usufruire di varie opportunità, per esempio ingressi ridotti e promozioni, per visitare e conoscere meglio le bellezze artistiche e culturali di Savona.

Ora i commercianti sono già concentrati sulla prossima iniziativa: venerdì e sabato torna “Desbarassu” in versione invernale con due giornate di shopping per vestire a festa la città e offrire agli abitanti un’ultima occasione per fare acquisti a prezzi scontati.