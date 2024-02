Savona, sottopasso del Sacro Cuore, il Comune programma un incontro pubblico per illustrarne l'idea

Palazzo Sisto lavora al recupero del parcheggio del Sacro Cuore, messo all'asta più volte ma senza successo.

La sistemazione del parcheggio rientrerebbe nel più ampio piano di Palazzo Sisto dedicato ai nuovi posti auto e non solo, permetterebbe di ricavare 218 stalli, ma anche di collegare Corso Colombo con la passeggiata Walter Tobagi e compensare l'assenza della vecchia passerella che costeggiava la piscina Zanelli, reclamata in più occasioni dai savonesi.

Il sottopasso si collega infatti con il percorso lungo il Letimbro che permetterebbe di arrivare alla passeggiata.

L'amministrazione prevede di avere un quadro più preciso della situazione in questi primi mesi dell'anno e, proprio sul passaggio che dal Sacro Cuore che collega Corso Colombo con la passeggiata prevede di organizzare un incontro pubblico in cui illustrare la propria idea e poi affrontare e discutere le soluzioni migliori per ripristinare un collegamento tanto richiesto dai cittadini.