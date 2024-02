Teresa Bracco, a 100 anni dalla nascita una messa nel Santuario di Santa Giulia

Il 25 febbraio, alle ore 16, a Santa Giulia, frazione di Dego, si terrà una messa in occasione del centenario della nascita di Teresa Bracco.

La funzione avrà luogo presso il Santuario diocesano dedicato alla Beata martire Teresa Bracco e sarà celebrata dal vescovo di Acqui, Luigi Testore.

Nata e cresciuta nel borgo di Santa Giulia, Teresa Bracco è stata l'ultima di sette figli di Angela e Giacomo Bracco. La sua infanzia trascorse in un ambiente umile e contadino, ma ricco di una profonda fede religiosa. Fin da giovane, Teresa manifestò un forte legame con la spiritualità e la devozione. Il suo destino cambiò drammaticamente il 28 agosto 1944, durante un brutale rastrellamento tedesco. In quell'occasione, fu presa come prigioniera di guerra e venne uccisa tentando la fuga da un ufficiale tedesco.

La sua testimonianza di fede e sacrificio non è stata dimenticata. Nel 1998, il pontefice Giovanni Paolo II la proclamò beata, riconoscendo la sua santità e il suo martirio. La festività liturgica dedicata alla Beata Teresa Bracco è stata fissata al 30 agosto di ogni anno, giorno in cui si commemora il suo martirio.