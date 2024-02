Sfugge con lo scooter alla polizia locale: inseguimento a Finale, denunciato un giovane

Resistenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa che disciplina la permanenza e il soggiorno sul territorio dello Stato per i soggetti stranieri non comunitari.

Sono queste le ipotesi di reato contestate dalla Polizia Locale di Finale Ligure a seguito di un movimentato episodio che ha avuto luogo durante il fine settimana appena trascorso.

Ricevuto il segnale a fermarsi da parte di una pattuglia impegnata in attività di controllo del territorio, un giovane che viaggiava a bordo del suo scooter insieme ad una ragazza in un primo momento ha accennato ad accostarsi. Improvvisamente ha però cambiato intenzione sfuggendo dal posto di blocco e dando così via all'inseguito da parte del personale del comando finalese.

Raggiunto poco lontano, l’uomo è stato invitato a seguire gli agenti presso il Comando di Via Ghiglieri, dove è stato trasferito anche il mezzo a due ruote, intestato ad una terza persona; nel trambusto dell’azione però la ragazza è riuscita ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce.

Eseguiti i controlli del caso, gli agenti hanno accertato che il fermato, di nazionalità marocchina, era sprovvisto del permesso di soggiorno in Italia, motivo per il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa contenuta nel Testo Unico sull’Immigrazione.