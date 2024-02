CarnevaLöa 2024: il 25 febbraio la seconda sfilata di carri allegorici

Ultimo appuntamento con l'edizione 2024 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall'associazione Vecchia Loano con il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Domenica 25 febbraio sul lungomare si terrà la seconda sfilata dei carri allegorici. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza.

Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano ed alcuni carri ospiti, fuori concorso. In particolare, sfileranno: “Il Re Leone” del Gruppo Gazzi Superiori No Stop! (e vincitore del Palio dei Borghi disputato domenica 18 febbraio), “Discoteca Puffosa” dei Matetti Burdeluzi del Rione Mazzocchi, classificatosi secondo; “In fondo al mare” del Rione Meceti, arrivato al terzo posto; “Barbie” del Gruppo Roba da Matti di via Dante, a cui è andato il Premio Originalità; “Come rimanere in mutande” del Gruppo Borgo di Dentro, che ha ottenuto il Premio Fantasia; “Ferrari” di Toirano che ha ottenuto il secondo Trofeo Giubellini “Carro dell'allegria”; il carro “SanreLoa” di Prigliani che aveva il Miglior Gruppo; “Grease” di Borghetto Santo Spirito; “Il cane e la bestia” di Tovo San Giacomo e “Lo chiamavano Trinità” di Bardineto. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell'Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell'associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Parteciperà la Banda Folkloristica Internazionale “Canta e Sciuscia” e le majorette di Occimiano. In caso di maltempo la sfilata si terrà il 3 marzo. Conduce Stefania Vivioli.

Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche.

Un'anteprima dell'ultima giornata di carnevale a Loano si terrà sabato 24 febbraio nella zona dei Gazzi di via Dante con “Le vie in festa”. Le attività commerciali della zona hanno organizzato tante simpatiche iniziative e momenti di divertimento. Al Coco Bar dalle 15.30 alle 18 e al Bar Osteria Trei Gotti dalle 16 alle 18 si tiene la “Merenda in maschera” con truccabimbi; al Bar Tagoba dalle 18 alle 20 si tiene un “Aperitivo in maschera” con cocktail analcolico accompagnato da ottimi spuntini; all'Osteria #1 a partire dalle 20 c'è la “Cena in maschera” con musica dal vivo e karaoke. Saranno presenti le maschere loanesi Becciancin, Pue Pepin, Capitan Fracassa e la Principessa Doria, che ospiteranno la Perseghina di Borghetto Santo Spirito per tante foto insieme.