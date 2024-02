Savona, dal 23 febbraio le stazioni quaresimali con il Vescovo

In Quaresima la Vicaria di Savona ha scelto di coinvolgere il Vescovo nell'antica usanza delle stazioni quaresimali, ossia le Eucaristie itineranti in alcune parrocchie cittadine, pratica che risale a tradizioni romane, con la "statio" del Papa in talune importanti basiliche. Le stazioni consisteranno nell'Eucaristia pomeridiana con un momento di catechesi di monsignor Calogero Marino.

Le date sono venerdì 23 febbraio alle ore 18 nella Chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, 1 marzo alle 18 in San Paolo (corso Tardy e Benech), 8 marzo alle 18 in San Francesco da Paola (piazza Bologna) e 22 marzo alle 18:30 in San Giovanni Battista (via Alfonso Mistrangelo). Il 15 marzo la stazione quaresimale non si terrà per la concomitanza del triduo di preparazione alla festa patronale al Santuario Nostra Signora di Misericordia.